Playboy из-за скандала вокруг Facebook покинул соцсеть

Компания Playboy приняла решение удалить свой аккаунт из Facebook из-за разгоревшегося вокруг социальной сети громкого скандала, сообщает The Verge.

"Недавние новости касательно безответственного обращения с пользовательскими данными в Facebook убедили нас приостановить использование платформы в настоящее время", - говорится в официальном заявлении компании.

Стоит отметить, что различные Facebook-страницы журнала насчитывали в общей сложности около 25 миллионов подписчиков.

"Мы не хотим подвергать их (подписчиков - ред.) риску, связанному с используемой Facebook практикой", - отмечается в сообщении.

Напомним, скандал вокруг Facebook возник из-за утечки данных пользователей, что спровоцировало возмущение общественности.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, руководство Европейского парламента вызвало основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга, чтобы он объяснил ситуацию с злоупотреблением персональными данными.