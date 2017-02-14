Playboy возвращает фото обнаженных моделей в свои выпуски

Американский журнал Playboy заявил о возврате фотографий голых моделей в его публикации через год после отказа от такой практики. Об этом сообщает "Русская служба Би-би-си".

Как заявил креативный директор этого издания Купер Хефнер, решение об отказе от этих снимков, принятое в прошлом году, было ошибкой.

"Нагота никогда не была проблемой... Сегодня мы возвращаем наш стиль и снова становимся теми, кем были раньше", - пишет Хефнер в своем Twitter.

Это решение редакции пользователи соцсети приняли позитивно, хотя многие отмечали, что оно принято из-за падения продаж у журнала при доступности бесплатной порнографии.

Также в мартовском номере появится статья актрисы Скарлетт Бирн о том, что в США запущена акция Free the Nipple, участники которой хотят ввести правила, разрешающие женщинам показывать на публике грудь.

Ранее Мишель Обама снялась в сексуальном образе для американского Vogue.

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