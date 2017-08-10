По выходным парковка в Киеве будет бесплатной

Об этом во время инспекции парковочных площадок на улице Прорезной, 9 заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Сергей Симонов.

"По инициативе Виталия Кличко было принято такое решение, что в выходные по всему городу будет бесплатная парковка. Поэтому я призываю всех, чтобы на выходные даже мобильными приложениями никто не платил за парковку", - сказал Симонов.

Он отметил, что эта информация указана на табличках, которые есть на каждой площадке в Киеве.

"Такая практика является нормальной для большинства европейских городов. В Украине такая норма закреплена законодательно, но, к сожалению, пользуясь неосведомленностью населения, парковщики требовали плату за парковку даже в выходные", - отметил чиновник.

Как сообщалось, с сегодняшнего дня Киев перешел на безналичную оплату парковки.