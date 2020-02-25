По заявлению депутата Арьева полиция возбудила дело из-за высказываний продюсера "1+1" об украинском

Народный депутат от "Европейской солидарности" Владимир Арьев написал заявление в полицию из-за слов продюсерки телеканала "1+1" Елены Еремеевой о том, что украинский язык меньше подходит для мелодрам.

Об этом Арьев написал в Facebook.

Он опубликовал ответ полиции, в котором говорится, что правоохранители открыли производство по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии).

"Уголовное производство против продюсерки 1+1, для которой украинский язык оказался неполноценным, открыто. Следим за результатами расследования", - написал он.

Напомним, главная продюсерка сериалов и фильмов телеканала "1+1" Елена Еремеева заявила, что пока наблюдения показывают, что на украинском языке труднее "найти тональность" в мелодрамах, и лучше на этом языке выходят комедии.

Громадське телебачення

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