Почему в Украине не будет своего аналога Контакта в ближайшие 50 лет

6 причин, почему украинская национальная соцсеть не получится.

После блокировки российский соцсетей раздаются призывы создать свою национальную социальную сеть. Это якобы защитит от российской пропаганды и поддержит украинскую айти-отрасль. В качестве примеров приводят соцсети, созданные в последние несколько лет: Ukrface, Українці и другие. Но мы сомневаемся, что ты вообще слышал о них до того дня, как президент ввел санкции против россиян - в тот же день многие СМИ написали обзоры аналогов.

Но создание в Украине аналога ВК - красивые мечты, которые останутся мечтами, и вот почему. 1. В украинский ВК не будут инвестировать

Кто мог бы инвестировать в такую соцсеть? Государство не будет - у него много других, более важных задач, на которые нужно тратить деньги. А если бы стало - это был бы обычный популизм, как "юлина тысяча" - шума много, а толка нет. Да и сама соцсеть, созданная государством, будет похожа на российский поисковик "Спутник" - которым никто не пользуется. Потому что наше государство не разбирается в технологиях и не может создать такой мощный проект. Пользуясь этим, его легко обмануть и подсунуть лажу вместо толковой соцсети.

Западные инвесторы вкладывать в это деньги не будут. Они и так не очень доверяют Украине из-за сложных условий ведения бизнеса. А если во что-то и инвестируют, скорее всего, это будет АПК или высокотехнологичные продукты, например, в перчатку для взаимодействия с виртуальной реальностью Raccoon. Да и держать сервера в Украине - глупость, которая может стоить бизнеса.

Могли бы вложить деньги олигархи, но результат был бы примерно таким же, как если бы за это взялось государство. Они ни черта не понимают в технологиях, API, облаках, шифровании, не осознают, что будущее за электронным миром. Иначе уже инвестировали бы в цифровую экономику, а не в заводы. Они даже проворонили создание системы Prozorro, которая показывает, как украинская политическая "элита" ворует твои деньги на госзакупках. 2. Украинский рынок слишком маленький

Даже российский слишком маленький. Это справедливо почти для любого национального рынка, кроме разве что Китая, Индии и похожих стран, где огромное население и экономика растет. Именно из-за небольшого количества потенциальных клиентов серьезные стартапы, украинские в том числе, ориентируются на рынки Европы, США, Юго-восточной Азии, а не только на Украину. Да и платежеспособность у нас низкая, поэтому большой прибыли не получишь.

А если инвестор будет делать соцсеть с прицелом на международный рынок, то, скорее всего, украинские разработчики будут делать только часть работы, а не весь продукт - в том числе из-за рисков, о которых мы писали выше. Аутсорс IT-услуг в Украине развит отлично, а полностью готовые программы и гаджеты внутри страны мы почти не создаем. И, раз так, то это соцсеть не будет украинской. Наши соотечественники примут участие в ее создании - это приятно. Но называть ее украинским аналогом Контакта так же глупо, как говорить, что создать WhatsApp Ян Кум украинцев из-за того, что в родился и в молодости жил в КИеве. 3. Контакт уже есть, создать другой такой же не получится

Создать сайт просто. Можно повторить дизайн, функционал. Но будет ли он пользоваться успехом? Гарантируем, что он никогда не станет полноценной заменой ВК, потому что в ВК были все, этим он и привлекал. Когда-то у новых знакомых спрашивали номер телефона, а потом - есть ли он Вконтакте. Чтобы достичь такой же популярности, разработчикам нужно будет потратить огромные деньги и кучу сил. И не факт, что получится. Потому что замена Контакту все- таки есть: Фейсбук, мессенджеры, Инстаграмм и так далее. 4. Нет смысла создавать что-то аналогичное ВК

Есть такая социальная сеть - Google+. Фактически это аналог Фейсбука и Контакта, но с другим дизайном и немного другим функционалом. И он реально не популярен. Со всеми мозгами и деньгами Гугла эта социальная сеть не создает серьезных проблем конкурентам, она даже менее популярна, чем ВК. Сам контакт занимает 11-е место среди социальных сервисов, Фейсбук - 1-е

Новый продукт должен предлагать что-то новое: другие ценности, необычный опыт. Плодить клоны нет смысла, их ждет судьба тех соцсетей, о которых мы писали в начале статьи. 5. Идея одного сервиса для всего - и для общения, и для фото, и для видео - отмирает

В последнее время активно развиваются Инстраграм, Снепчат и Пинтерест - визуальные соцсети. Растет аудитория мессенджеров, Фейсбук даже выделил свой мессенджер в отдельное приложение

Поэтому и Фейсбук, если принципиально не изменится в ближайшие 5 лет, повторит судьбы своего предшественника Myspace, о котором сейчас знают реально единицы. 6. Скоро виртуальная реальность полностью изменит интернет

Это еще одна причина, по которой нет смысла воздавать аналог Контакта. Если уж создавать соцсеть сейчас, то чтобы она была успешной в будущем, ей нужно улавливать тренды и понимать, как изменится интернет в ближайшее время. Тогда она получит невероятное преимущество перед конкурентами - то, чего хотели бы и остальные, но у них не хватило для этого мозгов.

Тренд, который определяет будущее интернета - виртуальная реальность и дополненная реальность. Плоский интернет никому не будет нужен уже лет через 10. Посмотрите, каким будет интернет еще при нашей жизни.

Контакт - это прошлое, а будущее творится на наших глазах. Вопрос в том, будем ли мы цепляться за прошлое или приближать наступление совершенно иного будущего.

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