Подгорецкий замок во Львовской области можно "посетить" онлайн

Замок долгое время закрыт от посетителей, но в мае 2018 года его обещают сделать доступным для посетителей

Уникальный памятник архитектуры - Подгорецкий замок во Львовской области - теперь доступен для прогулок онлайн на специально созданном сайте. Об этом сообщает Львовская газета.

С помощью виртуальной модели памятника 17 века, можно не выходя из дома"пройтись" балконами замка, спуститься в подземелье или даже рассмотреть гравюры на стенах.

Львовская галерея искусств, Фонд "Подгорецкий замок" совместно с польским Братством Кавалеров Гутенберга в течение 2017 года работали над начальным этапом реконструкции памятника. При финансовой поддержке Министерства культуры и национального наследия Республики Польша специалисты задокументировали современное состояние замкового комплекса в Подгорцах и создать виртуальную модель здания.

Замок долгое время закрыт от посетителей, но в мае 2018 года, обещают в галерее, дворец можно будет осмотреть изнутри не только виртуально. Туристы смогут осмотреть фотокопии знаменитых картин, украшавших замковые стены, причем на тех же местах, где они висели раньше, и представить, как выглядели интерьеры в Подгорцах тех времен.

80% вещей из замка находятся в Украине: во Львовской национальной галерее искусств, Львовском историческом музее и Музее истории религии. Картины, висевшие когда-то в комнатах замка, последние 70 лет хранились в запасниках и, кроме 2-3 человек, их никто не видел.

В 2008 году Подгорецкий замок-крепость внесли в список World Monuments Watch, как одну из сотен памятников мира, имеет исключительную ценность и находится под угрозой разрушения. Первые восстановительные и консервационные работы здесь были начаты еще в конце ХХ в., однако исторический памятник продолжает разрушаться.