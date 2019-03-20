Подозреваемый в госизмене Вышинский: "Вопрос обмена меня не интересует"

Подозреваемый в государственной измене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявляет, что его не интересует обмен на украинских политзаключенных, сообщают украинские СМИ.

Как отмечается, об этом он сказал в перерыве заседания Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины, которое проходит 20 марта в Киеве.

Вышинский заявил, пишут издания, что обмен на украинских политзаключенных его не интересует, но он хочет доказать в украинском суде, что не виноват.

"Мне не свобода важна, а справедливость. Обмен меня лично не интересует", - цитируют СМИ Вышинского.

Он также отметил, сообщают СМИ, что взял российское гражданство, так как его жена гражданка России.

В свою очередь уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что вопрос обмена не стоит, а ее приезд в Украину 20 марта связан с тем, чтобы проверить, как соблюдаются ли права Вышинского, в том числе его права как подозреваемого.

Верховный суд Украины 20 марта рассматривает кассационную жалобу защиты Вышинского о "незаконности его задержания". Ранее суд удовлетворил ходатайство журналиста о личном участии в заседании.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины.

По данным СБУ, Вышинский по заданию Москвы готовил информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией украинского полуострова, позже в Киеве - для поддержания группировок "ДНР" и "ЛНР". Ежемесячно, по данным следствия, он получал на эту деятельность 53 тысячи евро, эти деньги, как заявили в СБУ, поступали из России через Сербию.

Вышинский все обвинения отрицает. С момента задержания он находится в СИЗО.

2 июля 2018 года первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова рассмотреть внесение Вышинского в списки на обмен.