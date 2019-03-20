Подозреваемый в госизмене Вышинский: "Вопрос обмена меня не интересует"

Подозреваемый в государственной измене руководитель "РИА Новости-Украина" Кирилл Вышинский заявляет, что его не интересует обмен на украинских политзаключенных, сообщают украинские СМИ.
Как отмечается, об этом он сказал в перерыве заседания Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда Украины, которое проходит 20 марта в Киеве.
Вышинский заявил, пишут издания, что обмен на украинских политзаключенных его не интересует, но он хочет доказать в украинском суде, что не виноват.
"Мне не свобода важна, а справедливость. Обмен меня лично не интересует", - цитируют СМИ Вышинского.
Он также отметил, сообщают СМИ, что взял российское гражданство, так как его жена гражданка России.
В свою очередь уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что вопрос обмена не стоит, а ее приезд в Украину 20 марта связан с тем, чтобы проверить, как соблюдаются ли права Вышинского, в том числе его права как подозреваемого.
Верховный суд Украины 20 марта рассматривает кассационную жалобу защиты Вышинского о "незаконности его задержания". Ранее суд удовлетворил ходатайство журналиста о личном участии в заседании.
Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в государственной измене и ведении подрывной информационной деятельности против Украины.
По данным СБУ, Вышинский по заданию Москвы готовил информационные материалы в Крыму для оправдания аннексии Россией украинского полуострова, позже в Киеве - для поддержания группировок "ДНР" и "ЛНР". Ежемесячно, по данным следствия, он получал на эту деятельность 53 тысячи евро, эти деньги, как заявили в СБУ, поступали из России через Сербию.
Вышинский все обвинения отрицает. С момента задержания он находится в СИЗО.
2 июля 2018 года первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила, что Украина готова рассмотреть внесение Вышинского в списки на обмен.