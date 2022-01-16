Політика РФ сьогодення схожа на пропаганду Гебельса: Смешко попередив українську владу

Російська Федерація готова до силового способу вирішення проблем із Україною. Таку думку в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" озвучив екскерівник СБУ Ігор Смешко.

"Путін - диктатор, і якщо він не зможе продати як перемогу наступ на Захід - він спробує отримати перемогу будь-яким чином. Дестабілізуючи ситуацію в Україні зокрема. В Росії все підготовлено до силового варіанту розвитку подій: армія, особливо військово-космічні сили РФ - готові завдати удару по Україні. Але для свого народу Володимиру Путіну треба подати усе так, що це інвестиція у велич Росії", - каже він.

За його словами, до повномасштабної війни з Україною готові й самі росіяни: 50% населення країни вважають, що в їхніх проблемах винні США і НАТО, а 15% - звинувачують у всіх бідах Україну.

"Пропаганда постійно дає картинку, що Україна і Росія - один народ, вони не можуть побудувати державу, там нацисти прийшли до влади. Пропагандистська машина підготувала усе для можливого вторгнення. Як про Україну говорять на перших каналах - я нічого подібного не бачив навіть у хроніках Геббельса. Навіть там підбирали більше слова, ніж зараз Росія", - зазначив він.

На думку Смешка, Україна зможе успішно протистояти збройному нападу Росії, якщо влада негайно зупинить масштабну корупцію і зверне увагу на розбудову армії та економіки.

"Інформаційна політика має бути наступальною, нам потрібно перейти на бік навіть нашого опонента, але з нашою точкою зору", - вважає він.

Раніше американський дипломат Джон Гербст повідомив, що Росія намагається залякати Захід, влаштовуючи ескалацію на кордонах з Україною. Однак ніяких поступок Кремль цим не домігся. Гербст зазначив, що Україна потребує сьогодні підтримки світової спільноти.

"Ми повинні зміцнити свою підтримку України, зміцнити позиції НАТО в Європі. Та відповідь, яку ми вже сформулювали, є досить ефективною. Путін намагається залякати Захід, Україну, Європейський Союз, щоб вони пішли на поступки", - сказав він.

Джерело: https://news.u24.ua/ua/vlast-news/15703-politika-rf-pohozha-na-propagand...