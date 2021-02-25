Поліція подасть апеляцію на рішення суду щодо блокування понад 400 сайтів

Поліція не підтримує рішення суду Києва, за яким провайдери зобов'язані заблокувати доступ до 426 ресурсів, та подасть на нього апеляцію. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає УНН з посиланням на пресслужбу МВС.

"Кримінальне провадження буде витребуване до Головного слідчого управління з метою проведення ґрунтовної перевірки та, в разі відсутності складу злочину, а також за рішенням слідчого і прокурора, буде закрите згідно передбаченої КПК процедури", - зазначив заступник міністра.

За даними МВС, поліція вже відкликала свій супровідний лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації та подасть апеляцію на рішення Голосіївського районного суду Києва, яке зобов'язує всіх операторів і провайдерів телекомунікацій, внесених до відповідного реєстру на сайті НКРЗІ, заблокувати доступ користувачів до 426 сайтів.

Голосіївський районний суд Києва зобов'язав операторів та провайдерів закрити доступ до 426 сайтів, серед яких і російське ЗМІ.

Так, в переліку сайтів, до яких провайдери повинні закрити доступ. Серед них, зокрема, російське РБК, LiveJournal. Серед них також є сайти на доменах .org, .net, .com, .ru.