Полиция Москвы отпустила задержанных корреспондента УНИАН Цимбалюка и оператора "1+1"

Ранее в Москве полиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала "1+1" Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова.

В Москве полиция отпустила задержанных корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала "1+1" Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова. Об этом УНИАН сообщил Роман Цимбалюк.

"После трех часов пребывания в отделении полиции по МГУ меня, оператора и Захара отпустили", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Москве полиция задержала корреспондента УНИАН в РФ Романа Цимбалюка, оператора телеканала "1+1" Никиту Бородина и аспиранта исторического факультета МГУ Захара Сарапулова, который 18 марта, в день аннексии Крыма, вывесил на балконе флаг Украины.

Как сообщил Цимбалюк в комментарии УНИАН, их задержали после того, как они записали интервью с Сарапуловым. "После того, как мы записали интервью, Захар достал флаг Украины, и мы его тоже сняли. После чего подъехала полиция и начала проверять документы. В результате полицейские начали говорить, что якобы мы проводили митинг и, возможно, выкрикивали какие-то лозунги, и сейчас нас доставили в отделение полиции в здании МГУ. Забрали паспорта, аккредитации", - сообщил Цимбалюк.

Журналист заявляет о необоснованности задержания. "По российскому законодательству, они не имели права нас задерживать. Мы снимали в общественном месте, на улице, практически в сквере, недалеко от смотровой площадки", - добавил он.

В МИД Украины назвали задержание журналиста УНИАН в Москве провокацией РФ.