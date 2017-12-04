Полиция обеспечивает порядок и безопасность на акции у телеканала NewsOne в Киеве

Сотрудники полиции Киева отреагировали на поступившее накануне заявление телеканала NewsOne, однако не выявили фактов правонарушений на месте проведения акции протеста у здания, где размещен канал, и не вносили какие- либо сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), заявляют в МВД Украины.

"Заявление канала было зарегистрировано в едином журнале учёта заявлений и сообщений, после чего полиция осмотрела место событий и пришла к выводу, что фактов правонарушений нет, а значит оснований вносить в ЕРДР по какой- либо статье нет", - сказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" директор департамента коммуникации Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в понедельник утром.

При этом он добавил, что "полиция продолжает обеспечивать порядок и безопасность на месте событий".

Ранее в понедельник министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призывает активистов, заблокировавших в минувшее воскресенье в Киеве телеканал NewsOne, прекратить акцию, а владельцам и редакторам телеканала рекомендует прекратить провоцировать людей.

"1.Мураев (внефракционный нардеп и владелец телеканала NewsOne Евгений Мураев - ИФ) мерзавец и провокатор. 2. Обращаюсь к протестующим - Блокирование NewsOne нужно прекратить - не стоит из негодников делать страдальцев. 3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей", - написал А.Аваков в своем аккаунте в Твиттер в понедельник утром.

Он также подчеркнул, что Национальная полиция Украины примет решение по всем упомянутым им моментам "в пределах компетенции".

3 декабря в Киеве неизвестные в камуфляже и балаклавах залокировали мешками с, предположительно, песком въезд в офис телеканала NewsOne в Киеве, заявляя, что не согласны с информационной политикой, которую проводит канал. Как сообщили в воскресенье вечером на сайте телеканала, съемочные группы заблокированы на парковке, визит гостей эфиры отменен.

Сами участники блокирования в эфире телеканала заявили, что они проводят "символическую акцию", в ходе которой требуют от внефракционного нардепа и владельца телеканала Евгения Мураева извинений за высказывания о Революции Достоинства, которую он назвал "государственным переворотом власти".

Также блокирующие требуют от телеканала изменить информационную политику касательно ситуации на востоке страны. По их словам, ведущие телеканала освещали события на Донбассе в пророссийском ключе. При этом привести примеры, когда именно ведущие подобным образом освещали события, они не смогли.

Сам Е.Мураев заявил, что к блокированию телеканала причастен руководитель "Братства" Дмитрий Корчинский. "У меня есть информация о том, что Корчинскому из администрации президента дали деньги за то, чтобы заблокировать единственный канал, который прикладывает максимум демократических сил к отставке президента и показывает ситуацию в стране", - заявил парламентарий в эфире телеканала.