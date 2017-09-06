Полиция обыскала телеканал ZIK по делу Дыминского

Правоохранительные органы обыскали офис информационного агентства и телеканала Zik во Львове. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на PR-отдел канала.

"Причиной обысков являются якобы следственные действия в рамках дела о смертельном ДТП с участием автомобиля, который принадлежит инвестору ZIKа Петру Дыминскому", - говорится в сообщении.

Спецподразделение КОРД также проводит обыск у охранника Дыминского Андрея Борща. Об этом сообщил его адвокат Владислав Матяшук. По словам адвоката, обыск проводится по месту жительства охранника.

Ранее сообщалось, что правоохранители хотят получить образцы ДНК для сравнения с теми, что изъяты из Mercedes Дыминского.

Напомним, 18 августа на окружной дороге Львова столкнулись Mercedes S 65 и Opel Astra, в результате чего погибла 31-летняя женщина. Брат погибшей на своей странице в Facebook написал, что именно Дыминский был за рулем Mercedes. Он, в частности, утверждал, что после ДТП Дыминский, не оказав первой медицинской помощи, пересел на внедорожник Lexus и уехал, а к Mercedes подошел его охранник и начал выдавать себя за водителя. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил, что человек, взявший на себя ответственность за управление автомобилем Дыминского, не был за рулем. Сам Дыминский улетел в Женеву после вызова на допрос о смертельном ДТП.

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