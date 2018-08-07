Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на дом журналистки Виктории Сеник

Пресс-служба полиции Киевской области сообщает, что по факту нападения на дом родителей журналистки программы Надзвичайні новини Виктории Сеник начато уголовное производство.

Журналистка Виктория Сеник

Уголовное дело расследуется по статье 162 Уголовного кодекса Украины - нарушение неприкосновенности жилья.

"По факту незаконного проникновения в дом, где вместе с родителями проживает ведущая одной из программ на криминальную тематику, полиция Киевщины открыла уголовное производство", - сообщили в полиции.

Сообщается также, что после опроса свидетелей стало известно, что с места происшествия злоумышленники скрылись на автомобиле Мazda.

Напомним, ранее сообщалось, что на дом, в котором проживает журналистка телепрограммы Надзвичайні Новини и телеведущая Виктория Сеник вместе с родителями, было совершено нападение.

Люди в камуфляжной форме перелезли через забор и стали выбивать двери в доме. Мама Виктории и соседи подняли шум, вызвали полицию. Это спугнуло нападавших.