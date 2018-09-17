Полиция открыла уголовное производство по факту нападения на журналистов во время протестов под ГПУ

Правоохранители квалифицируют нападение на журналистку NewsOne Дарью Билер как препятствование профессиональной деятельности журналистов по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нападения на журналистов одного из телеканалов во время беспорядков у Генеральной прокуратуры Украины в Киеве 17 сентября. Об этом сообщается на странице столичной полиции в Facebook.

"Во время прямого включения на акции возле здания Генпрокуратуры неизвестные бросали яйца в съемочную группу телеканала, и женщина ударила журналистку в лицо", - говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицируют происшествие как препятствование профессиональной деятельности журналистов по ч.1 ст.171 Уголовного кодекса Украины.

Потерпевших провели в Печерское управление полиции, чтобы они написали заявления о случившемся и доли свои пояснения.

В полиции не уточнили, о каком канале идет речь, но ранее стало известно о нападении на журналистку телеканала NewsOne Дарью Билер. Неизвестная женщина подошла к съемочной группе телеканала и ударила журналистку по голове рукой.

17 сентября у здания Генеральной прокуратуры Украины происходят столкновения между силовиками и представителями националистических движений. Активисты протестуют против выдачи РФ беженца из Ингушетии Тимура Тумгоева, который воевал на Донбассе.

Во время беспорядков на акции у здания Генпрокуратуры пострадали семеро полицейских.