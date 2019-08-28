Полиция задержала более 30 человек, которые избили журналистов "112 Украина"

Сотрудники МВД задержали более 30 человек, которые избили съемочную группу "112 Украина" в Харьковской области.

Об этом ХарківTimes узнал из сообщения канала "112 Украина", который ссылается на информацию сотрудника пресс-службы Нацполиции в Харьковской области Оксаны Калмыковой.

"Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Сюда по тревоге было собрано два территориальных подразделения полиции, Золочевский и Дергачевский. Сейчас 30 человек, которые были участниками этой конфликтной ситуации, работниками полиции задержаны и доставляются в территориальный участок полиции для выяснения всех обстоятельств. Сейчас мы будем устанавливать их личности, но предварительно это работники данного предприятия. Мы будем разбираться в ситуации, чтобы квалифицировать событие или по Уголовному, или по Административному кодексу. Предварительно планируется квалификация по ст. 296, "Хулиганство". Возможно, дополнительная квалификация по ст. 171", - заявила Калмыкова.

В свою очередь, как заявил журналист "112 Украина" Олег Решетняк, неизвестные до приезда полиции заставили съемочную группу удалить отснятый материал.