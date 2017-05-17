Полная блокировка российских веб-ресурсов обойдется Украине в $1 млрд

Украине нужно почти 1 миллиард долларов для проведения полной блокировки все российских веб-ресурсов и социальных сетей на территории страны. Этот процесс может занять около двух лет. Об этом сообщил глава правления интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко, пишет 112 Украина.

Он указал на то, что нынешний указ президента Украины Петра Порошенко будет выполняться только после того, как он официально вступит в силу.

"Если мы говорим о дальнейших действиях, то надо год-два и более и где-то в рамках государства 1 миллиарда долларов", - отметил он.

При этом Федиенко считает, что заблокировать все российские сайты в Украине возможно. Он объяснил, что специалисты будут блокировать не конкретные сайты, а автономные системы, на которых они находятся. В связи с этим пользователи соцсетей не будут иметь доступа не только к ним, но и к всем платформам и сервисам, которые находились в этой системе.

По его словам, введенную блокировку все же можно будет обойти.

"Да, это возможно, это уже доказано временем, что тот самый "Китайский золотой щит" - это не проблема сейчас", - добавил Федиенко.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, начало процесса запрета российских социальных сетей ВКонтакте и Однокласники было инициировано Службой безопасности Украины.