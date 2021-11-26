Польські кореспонденти в Києві покликали Зеленського "на чебурек і розмову в кав'ярні"

Кореспондентів польських видань в Україні не акредитували на пресконференцію президента Володимира Зеленського 26 листопада, яку анонсував Офіс президента напередодні. Про це журналіст Radio Wnet Павел Боболович написав у Facebook.

25 листопада в Офісі президента повідомили, що на 26 листопада заплановано пресмарафон Зеленського, присвячений "екватору" його перебування на посаді. В ОП повідомили, що "у зв'язку зі складною епідемічною ситуацією в країні та з урахуванням досвіду попередніх пресмарафонів" до участі в заході запросять журналістів лише з 30 ЗМІ. Імовірно, марафон триватиме три години.

Пізніше прессекретар президента Сергій Никифоров опублікував список запрошених ЗМІ. З іноземних видань у ньому є Reuters, Deutsche Welle, AFP, Bloomberg та BBC.

Польські кореспонденти в Києві звернулися до президента.

"Оскільки ми не можемо взяти участь у вашій пресконференції (ніхто з представників польських ЗМІ, які живуть в Україні, не був запрошений на конференцію), беручи до уваги значення польсько-українського партнерства та значення України для наших читачів, глядачів та слухачів, ми запрошуємо вас, пане президенте, на чебурек і розмову у кримськотатарській кав'ярні в Києві", - ідеться у зверненні.

Кореспонденти не назвали часу ймовірної зустрічі, висловивши готовність підлаштуватися під графік глави держави.

Українські журналісти, яких також не запросили на пресмарафон, мають намір 26 листопада прийти до місця його проведення, щоб висловити протест. Вони звернули увагу, що раніше на пресконференції з президентом було передбачено акредитацію, а не "запрошення обраних".