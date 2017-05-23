Порошенко пообещал подписать закон о языковых квотах на ТВ

Президент Украины Петр Порошенко намерен подписать закон о квотах на государственный язык на телевидении.

"Значит, украинскому языку на украинском ТВ - быть! PS: Все ли поняли, что закон подпишу?" - написал он на своей странице в Facebook.

Порошенко напомнил, что несколько раз публично обращал внимание владельцев и менеджеров каналов на недопустимо низкую долю украинского языка.

"У некоторых - на уровне 15%! Господа, вы название страны забыли?! Призвал индустрию решить эту проблему в порядке самоорганизации - не услышали. Что ж, все урегулирует закон", - добавил президент.

Как сообщалась, Верховная Рада установила 75%-ные языковые квоты на телевидении. Согласно закону, в общем недельном объеме вещания телерадиоорганизаций общенациональной и региональной категории вещания доля передач и/или фильмов на государственном языке должна составлять не менее 75% в каждом из промежутков времени между 07:00 и 18:00 и между 18:00 и 22:00. Для местных телеканалов квота снижена до 50% в этот же период времени