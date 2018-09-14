Порошенко прокомментировал действия ГПУ в отношении журналистов Седлецкой и Бердинских

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал действия Генеральной прокуратуры Украины в отношении главного редактора программы "Схемы" Натальи Седлецкой и журналиста журнала "Новое время" Кристины Бердинских. Об этом он рассказал в ходе конференции YES, сообщает Бердинских в Facebook.

Так, Бердинских обратилась к Порошенко с просьбой прокомментировать решение суда о предоставлении ГПУ разрешения на доступ к данным с мобильных телефонов журналистов.

"Я уверен в том, было бы очень хорошо, если бы журналисты пришли к генеральному прокурору и сняли бы все вопросы. Я уверен в том, что эта возможность существует", - заявил он.

Кроме того, он добавил, что делает все, чтобы защитить свободу слова.

"Я с вами, не волнуйтесь. Я как президент, как гражданин все четыре с половиной года своей президентской каденции делал все, чтобы защитить свободу слова. Я не применил военное положение специально для того, чтобы не ограничивать свободу прессы и свободу журналистов. В этом конкретном деле. Во-первых, есть большая публичная волна, во-вторых, журналисты должны знать правду", - сказал Порошенко.

Запитала президента на YES, як він ставиться до того, що генпрокурор виручається в професійне життя журналістів, позбавляє їх права на захист джерел і перевіряє телефони за 1,5 року. Ось відповідь. Новое Время Опубліковано Kristina Berdynskykh П'ятниця, 14 вересня 2018 р.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко подтвердил, что ГПУ получила доступ к телефонам Седлецкой и Бердинских, которые проходят свидетелями по делу об разглашении гостайны директором НАБУ Артемом Сытником. В ГПУ также заявляли, что телефоны журналистов прослушивать не будут.

Отметим, Седлецкая подала апелляционную жалобу на решение суда, которым следователю ГПУ предоставили доступ к информации с ее телефона.