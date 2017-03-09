Порошенко: В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов - рекорд времен независимости

В прошлом году в прокат вышли более 30 украинских фильмов, что составляет рекордное количество за весь период независимости Украины.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на церемонии вручения Национальной премии им. Тараса Шевченко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В прошлом году вышло более 30 украинских фильмов. Конечно, эта цифра не поразила бы Голливуд или Болливуд, но это рекорд времен независимости", - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что украинские фильмы оценил и поддержал как отечественный, так и международный зритель.

Президент также отметил, совместно со специалистами власть сегодня ищет "действенную форму содействия национальному кино".

"Украину представляют самобытные культуры всех национальных меньшинств, и наша Джамала доказала это всему миру. Граждане не должны иметь никаких ограничений в удовлетворении своих повнокультурних потребностей", - добавил Порошенко.