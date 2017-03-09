Порошенко выступает за увеличение доли украинского языка на телевидении

Президент Украины Петр Порошенко выступает за принятие закона об увеличении доли украинского языка на телевидении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко сегодня в Киеве.

"Нам обязательно нужно продолжить работу по расширению пространства национального культурного продукта, но и сейчас уже есть чем отчитаться. За год с нашей предыдущей встречи, в первую очередь благодаря принятому закону, мы достигли существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка в радиоэфире", - сказал глава государства.

"Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличивается. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и к телевидению, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало", - заявил Порошенко.

При этом президент заметил, что "летом прошлого года я обращался к телевизионной индустрии с призывом самоорганизоваться в этом вопросе. К сожалению, не все меня тогда услышали, значит, свое слово сейчас должен сказать законодатель".

Как сообщал УНИАН, 8 ноября текущего года вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций через 4 месяца после его утверждения парламентом. Законом предусмотрено, что телерадиоорганизации в радиовещании должны обеспечивать минимальную долю песен на украинском языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в частности, в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00.

В телерадиоорганизациях, которые по радио распространяют музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза по условиям лицензии составляют не менее 60% общего объема в течение суток, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% общего их объема.