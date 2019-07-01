Портнов заявил про обыски на "Прямом". На телеканале и в ГБР это отрицают

По словам экс-замглавы Администрации Президента Андрея Портнова, Государственное бюро расследований Украины изымает на "Прямом" документы по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию. На "Прямом" эту информацию назвали фейком.

Бывший заместитель главы Администрации Президента Андрей Портнов утверждает, что сотрудники Государственного бюро расследований проводят обыски на телеканале "Прямий". Об этом он написал 1 июля в своем Telegram.

"Там сейчас проходит санкционированная судом выемка документов по делу об отмывании средств и легализации акций телеканала через кипрскую компанию", - заявил Портнов.

На телеканале "Прямий" назвали сообщение про обыски фейком.

"Слова Портнова - это фейк. Не ведитесь... Приезжали в "Парус" представители ГБР, к ним спустился юрист "Прямого" и отдал бухгалтерские документы, которые и так есть в налоговой. Никаких выемок, никаких обысков. Но учитывая накат на канал, все может быть", - сообщил в Telegram политолог Тарас Березовец.

Политолог предположил, что атаку на телеканал заказал офис президента Украины и его председатель Андрей Богдан.

В ГБР заявили в комментарии "РБК-Украина", что информация про обыски не соответствует действительности.

"Следователями ГБР не проводились обыски и изъятие документов на телеканале "Прямий", - заявили в пресс-службе ведомства.

В Госреестре судебных решений имеется решение Печерского районного суда города Киева о временном доступе к вещам и документам на основании ходатайства следователя третьего следственного отдела Первого управления организации досудебных расследований ГБР, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Предоставить следователю... и прокурорам в уголовном производстве... временный доступ к документам, с возможностью изъятия их оригиналов, находящихся во владении Печерской районной в городе Киеве администрации... учредительных и регистрационных документов ООО "Телеканал "Прямой" доверенностей, писем, заявлений и другой корреспонденции, поступающей от ООО к Подольской районной администрации", - говорится в решении суда.

В документе говорится,, что при отсутствии оригиналов, необходимо будет получить "должным образом заверенные копии или электронные распечатки указанных документов".

Решение суда датировано 19 июня. Следственный судья определил срок действия решения в 30 дней.