Портнову дозволили поширювати персональні дані команди "Схем" - деталі

Андрій Портнов отримав опосередковану перемогу у справі про оприлюднення персональних даних учасників команди розслідувачів "Схеми" - 9 лютого Печерський райсуд Києва вдруге підтримав чиновника часів Януковича й зобов'язав водія редакції, особисті дані якого Портнов поширив у соцмережах, покрити витрати скандального екс-нардепа на адвокатів.

Про це повідомляє журналістка спільного проекту "Радіо Свобода" та "UА:Перший" "Схеми" Наталія Седлецька у Фейсбук.

На засіданні у середу столичний суд відмовив водію "Схем" Сергію Іщенку в задоволенні позову про захист права на приватність і відхилив його прохання зобов'язати Портнова видалити його персональні дані з публічного простору: паспортні дані, домашню адресу і тому подібне.

Окрім того, суд зобов'язав Іщенка виплатити Портнову 57,5 тис. грн витрат на адвокатів. Редакція має намір оскаржити таке рішення суду.

Цим рішенням держава в особі суду вдруге визнала законним поширення персональних даних. Фактично, судом проігноровано Конституцію України та закон "Про захист персональних даних". Закон каже, що таке поширення є незаконним, - заявила адвокат водія.

1 листопада 2019 року колишній заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов виклав у своєму Телеграм-каналі персональні дані водіїв знімальної групи "Схем", які допомагали журналісту Михайлу Ткачу в підготовці розслідування щодо впливу та можливих зв'язків Портнова з владою. Серед опублікованого - паспортні дані та домашня адреса водіїв, номери авто, а також дані, які свідчать про стеження за місцем проживання. Згодом Портнов погрожував редакції "Схем" публікацією їхньої особистої інформації, а також "аналізом приватного життя та ненав'язливим супроводом у темний час доби".

Згодом Печерський райсуд відмовив у задоволенні позову й іншому водію редакції "Схем".

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