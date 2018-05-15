После "РИА Новости" СБУ пришла с обыском в офис Russia Today в Киеве

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обыском и заблокировали работу киевского офиса пропагандистского телеканала РФ "Russia Today". Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в своем Twitter.

"Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", - написала она.

Киев решил отомстить нам за Крымский мост. Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы. - Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 15 травня 2018 р.

Она добавила, что киевский офис юридически не связан с главным офисом "Russia Today" и является их информационным партнером. В частности, по ее словам заблокированы телефоны сотрудников редакции.

"Что там произошло или происходит - точно не знаем. Сайт не заблокирован, но час не обновляется", - добавила Симоньян.

Напомним, Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой АР Крым заявили, что раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации. В частности обыски провели в офисе "РИА Новости-Украина" и задержали в руководителя издания Кирилла Вышинского.