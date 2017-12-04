Последний сезон сериала "Карточный домик" снимут без Кевина Спейси

Компания Netflix официально анонсировала съемки последнего сезона сериала "Карточный домик", которые пройдут без актера Кевина Спейси, ранее играющего в нем одну из главных ролей, сообщает Reuters.

По данным Holywood Reporter, до скандала с сексуальными домогательствами шестой сезона сериала был проностью написан, а две серии сняты. Судьба персонажа

В начале ноября Спейси отстранили от съемок в "Карточном домике". Netflix тогда объявила, что продолжение сериала с этим актером снимать не будут. Закроют также производство фильма Gore, в котором должен был сняться Спейси.

Variety писал, что создатели сериала планировали убить героя Спейси - политика Фрэнка Андервуда - и сосредоточить шестой сезон исключительно на его жене - Клэр Андервуд, которую играет актриса Робин Райт. Был и еще один план - закрыть сериал и снять спин-офф. Причина

Первым в сексуальных домогательствах Спейси обвинил актер Энтони Рэпп. По его словам, в 1986 году (когда Рэппу было 14 лет) Спейси пытался заняться с ним сексом после вечеринки. Сам Спейси заявил, что не помнит этого инцидента, но принес извинения актеру и сделал каминг-аут.

О харассменте также рассказывал ассистент по съемкам, который работал вместе со Спейси над "Карточным домиком". Другие люди, также работавшие над сериалом, говорили, что он создал "токсичную" рабочую атмосферу из-за сексуальных домогательств.

В домогательствах Спейси открыто обвинили несколько человек. Помимо этого, лондонский театр "Олд Вик", где актер был художественным руководителем с 2004 по 2015 год, провел собственное расследование и узнал о 20 случаях домогательств со стороны Спейси.

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