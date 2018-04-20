Посол США посоветовала украинцам учиться фильтровать фейки

Посол США Мари Йованович посоветовала украинцам учиться фильтровать фейки и развивать критическое мышление.

Об этом она сказала на международной конференции по медиаобразованию и медиаграмотности в пятницу в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

"Люди, в особенности молодежь, часто берут информацию из медиа-среды, не фильтруя, не интересуясь тем, как создаются месседжи, кто их финансирует, какова их конечная цель. Это могут быть компании, политики или даже преступники", - сказала Йованович.

"Надо уметь защищаться. Когда мы говорим о фейковой информации, то чаще всего имеем в виду новости. Это касается всех нас, и поэтому нам необходимы навыки, умение критически оценивать все то, что к нам поступает", - добавила дипломат.

"Критическое мышление также очень важно для решения ряда вызовов, которые стоят перед Украиной - от войны на востоке и оккупации Крыма до борьбы с коррупцией, дальнейшей интеграции и построения демократического общества", - отметила Йованович.

Напомним, Папа Римский Франциск ранее сравнивал фейки с экскрементами.