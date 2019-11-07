Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить ошибку с "российским" Крымом

Украинское посольство в США призвало американское издание The New York Times исправить ошибку с интерпретацией оккупированного Крыма как российской территории. Об этом дипломаты проинформировали в Facebook 6 ноября.

"Американское издание снова использовало карту с четким нарушением международно признанной границы Украины в одной из своих последних статей. Рассчитываем на оперативную реакцию журналистов влиятельного издания, которое призвано доносить до американской и мировой общественности правду. А правда в том, что Крым - это Украина! Ошибка должна быть исправлена!" - сказано в сообщении.

В украинском посольстве отметили, что призывают The New York Times "не допускать ошибок в изображении Крыма на карте Украины и не играть на руку российской информационной пропаганде".

The New York Times разместило карту Украины без Крыма в материале за 3 ноября, посвященном строительству в Карпатах горнолыжного курорта, с которым связывают украинского бизнесмена Игоря Коломойского.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.