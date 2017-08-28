Правительство Украины открыло портал вакансий

Кабинет министров Украины в рамках проведения административной реформы начал тестирование большого портала вакансий в органах власти.

Сайт размещен по адресу www.career.gov.ua и в настоящее время работает с перебоями.

Премьер-министр Владимир Гройсман напомнил о том, что в Украине началась реформа десяти министерств.

"И уже этой осенью в обновленной структуре мы откроем до 1000 вакансий", - сообщил премьер-министр.

18 августа Кабинет министров утвердил ряд нормативных актов, которые открывают следующий этап реформы государственного управления. В частности, в рамках реформы госслужбы правительство начинает открытый конкурс на новые должности в десяти пилотных министерствах, а также в Секретариате Кабмина, Нацгосслужбе, Национальном агентстве электронного управления. На реформу госуправления в Украине Европейский Союз предоставляет 100 млн евро.