Представлено рейтинг найкращих романтичних комедій в історії кіно

Кінокритики американського журналу Vanity Fair склали список найкращих романтичних комедій в історії.

Незважаючи на те, що в епоху блокбастерів і супергеройських саг романтичні комедії відходять на другий план, цей жанр кіно досі залишається популярним і завжди буде приковувати до екранів глядачів.

Перше місце в топі найкращих романтичних комедій за версією експертів Vanity Fair займає фільм Коли Гаррі зустрів Саллі 1989 року. Картина Нори Ефрон розповідає про стосунки жінки та чоловіка (Мег Райан і Біллі Крістал), які витрачають більше десятка років, щоб зрозуміти, що кохають одне одного.

На другій позиції - фільм Вам лист 1998 року. У комедії описано інтернет- листування чоловіка й жінки, між якими зароджуються почуття, але в реальному житті вони виявляються жорсткими конкурентами в бізнесі.

Третє місце дісталося картині Безглузді 1995 року, заснованій на романі Джейн Остін Емма. Фільм розповідає про егоїстичну школярку Шер та її зведеного брата Джоша.

Топ-25 найкращих романтичних комедій в історії кіно виглядає так:

25. Моє велике грецьке весілля/My Big Fat Greek Wedding (2002)

24. Любов за правилами і без/Something's Gotta Give (2003)

23. Цілуючи Джесіку Стейн/Kissing Jessica Stein (2002)

22. Як позбутися хлопця за 10 днів/How to Lose a Guy in 10 Days (2003)

21. Щось чудове/Some Kind of Wonderful (1987)

20. Енні Холл/Annie Hall (1977)

19. Багато галасу даремно/Much Ado About Nothing (1993)

18. Амелі/Amélie (2001)

17. Квартира/The Apartment (1960)

16. Чотири весілля і одні похорони/Four Weddings and a Funeral (1994)

15. Влада Місяця/Moonstruck (1987)

14. 40-річний незайманий/The 40-Year-Old Virgin (2005)

13. До біса любов!/Down with Love (2003)

12. Його дівчина П'ятниця/His Girl Friday (1940)

11. Весілля мого найкращого друга/My Best friend's Wedding (1997)

10. Несплячі в Сіетлі/Sleepless in Seattle (1993)

9. Теленовини/Broadcast News (1987)

8. Це трапилося одного разу вночі/It Happened One Night (1934)

7. Ноттінг-Хілл/Notting Hill (1999)

6. День бабака/Groundhog Day (1993)

5. 10 причин моєї ненависті/10 Things I Hate About You (1999)

4. Щоденник Бріджит Джонс/Bridget jones's Diary (2001)

3. Безглузді/Clueless (1995)

2. Вам лист/you've Got Mail (1998)

1. Коли Гаррі зустрів Саллі/When Harry Met Sally (1989)

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