Премьера фильма "Номера" Сенцова состоится на Berlinale 2020

Фильм "Номера", созданный по одноименной пьесе Олега Сенцова, впервые покажут 18 февраля 2020 года в рамках специальных показов, посвященных юбилею Берлинского международного кинофестиваля (Berlinale).

Об этом Укринформу сообщили в команде проекта.

"Фильм "Номера" был срежиссирован дистанционно и является уникальным явлением для украинской киноиндустрии. Над лентой работал тандем двух режиссеров - Олега Сенцова, который во время работы над фильмом находился в колонии строгого режима на Севере России, и Ахтема Сейтаблаева, который помогал воплощать замысел на съемочной площадке вместе с продюсером фильма Анной Паленчук. Рабочий процесс Олег и Ахтем обсуждали в письмах, которых, по словам Анны, было больше сотни", - говорится в сообщении.

Фильм создан в копродукции Украины (435 FILMS) и Польши (Apple Film Production) при поддержке Министерства культуры Украины и Польского института кино. В нем снялись известные украинские актеры Александр Ярема, Ирина Мак, Виктор Жданов, Елена Узлюк, Евгений Черников, Виктор Андриенко и др.

"Номера" - это рассказ о заключенном обществе, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчинено строгой системе и верховному правителю - Нулю. Десять героев уже привыкли бежать по кругу, делать все согласно книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому не известны эти законы. Это разрушает спокойствие пассивной власти. Внезапно непоколебимая вера Номеров раскалывается на куски.

Премьера фильма "Номера" в Украине запланирована на осень 2020 года.