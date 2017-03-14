Пресса России: иностранным сайтам ограничат скорость?

В обзоре российских газет: "Непослушным" сайтам могут снизить скорость Депутатов призвали постить в соцсетях активнее и аккуратнее Банковский кризис грозит политическим противостоянием Руководителей госпредприятий ограничат в зарплате? В "группах смерти" нашли украинский след "Ведомости": замедлить доступ

Газета "Ведомости" рассказывает о том, какие методы готовы применять российские чиновники, чтобы заставить иностранные интернет-компании выполнять решения российских властей. Как пишет издание, компании зачастую игнорируют их, ссылаясь на законы своих стран.

По словам источников издания, весной в законодательство могут быть внесены поправки, позволяющие по решению суда замедлять доступ к сайтам нарушителей российского законодательства. Причем эта норма будет распространяться не только на иностранцев.

"Есть ряд иностранных интернет-компаний, зарабатывающих деньги в России, но не выполняющих наши законы. Это своего рода форма цивилизованного принуждения к диалогу", - цитирует газета близкий к Госдуме источник.

Впрочем, источник газеты из администрации президента считает, что эта идея трудно реализуема и вряд ли будет принята в текущем виде. По его словам, проще кратно увеличить штрафы для нарушителей, чем внедрять столь технически сложную задачу.

Сама идея, по данным "Ведомостей", родилась в ходе обсуждения дела ФАС против Google - спор родился из-за того, что компания запрещала производителям мобильных устройств Android предустанавливать приложения конкурентов. ФАС оштрафовала компанию и велела устранить нарушения, однако Google предписания не выполнил.

Кроме того, как отмечает газета, инициативу вряд ли одобрят операторы, поскольку в замедлении доступа к сайтам вроде YouTube или "Фейсбук" абоненты будут винить именно их. "Известия": депутаты-блогеры

Председатель Госдумы Вячеслав Володин собрал депутатов, которые пользуются соцсетями, и попросил их активно распространять информацию о работе Госдумы. Тех, чьи записи получают наибольшее количество отзывов и репостов, а также становятся поводами для публикаций в СМИ, по данным газеты "Известия", набралось 30 человек. Среди активных блогеров оказались Виталий Милонов, Наталья Поклонская, Александр Сидякин, Вячеслав Никонов и Анатолий Выборный. Все они из "Единой России".

Собеседник "Известий", знакомый с подробностями встречи, рассказал, что депутатам дали установочные рекомендации, как себя вести в интернет- пространстве. Еще один источник в нижней палате сообщил, что спикер обратил внимание коллег на "культуру работы в соцсетях".

Директор по исследованиям фонда ИСЭПИ Александр Пожалов полагает, что соцсети как инструмент влияния необходимо использовать так же, как и традиционные форматы работы со СМИ, и вполне логично, что Госдума задается вопросом, насколько эффективно он используется и как его улучшить.

"Любое неосторожно сказанное в сети слово может быстро спровоцировать информационную кампанию в социальных медиа с последующим выходом в крупные СМИ и существенно навредить как его репутации, так и репутации его фракции и Госдумы в целом", - сказал он."Независимая газета": региональное "раскулачивание" банков

Банковский кризис в России может перерасти в политическое противостояние, не исключает "Независимая газета". Издание считает, что крах Татфондбанка, входившего в топ-50 кредитных организаций, - вовсе не локальная проблема. Это, по мнению газеты, новое доказательство того, что банковский кризис в России продолжается, причем Центробанк, судя по всему, решить эту проблему не может или не хочет.

"Татарстан продемонстрировал, что региональные финансовые проблемы легко могут перерасти в политические протесты, - отмечает газета. - Пострадавшие клиенты Татфондбанка уже требуют отставки местного правительства". У республиканских властей при этом, пишет "НГ", давно есть повод переложить ответственность на федеральный уровень. Глава республики Рустам Минниханов ранее уже называл политику федерального центра по отношению к регионам- донорам раскулачиванием и предупреждал о последствиях.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев полагает, что ответственность лежит в том числе на ведомстве Эльвиры Набиуллиной, ведь ЦБ должен был вовремя выявлять "перекосы". При этом эксперт считает, что происходящее уместно называть не столько банковским кризисом, сколько целенаправленной политикой зачистки рынка. В то же время трудно назвать нормальной ситуацию, когда ЦБ вынужден лишать лицензий примерно по 100 банков в год, отмечает "НГ". "Ведомости": Зарплата с объяснительной

Министерство труда России предложило ограничить зарплату руководителям госпредриятий: если она существенно превышает заработки их работников, профильному министерству нужно будет согласовать ее с правительством. Сейчас зарплата руководителей не должна превышать среднюю зарплату работников более чем в восемь раз. Для отдельных предприятий, например стратегических, сделаны исключения.

Так, рассказывают "Ведомости", руководителю ФГУП "Почта России" Дмитрию Страшнову было разрешено получать зарплату в 500 раз превышающую среднюю зарплату работников.

Теперь минтруд предлагает, чтобы министры отчитывались перед вице- премьерами о предельном соотношении зарплат. Зарплату руководителя выше средней по предприятию более чем в 15 раз придется согласовать с правительством, объяснив, почему разрыв должен быть таким большим."Коммерсант": склонение к смерти

К суициду российских подростков склоняют в том числе из-за границы, пишет газета "Коммерсант", рассказывая о так называемых "группах смерти", распространенных в соцсети "ВКонтакте".

Газета пишет, что Следственный комитет России, расследуя самоубийства подростков, состоявших в "группах смерти", установил настоящие имена и места жительства администраторов и "активных пользователей" этих интернет- сообществ. Однако в ходе расследования выяснилось, что помимо россиян руководство суицидальными группами в соцсети "ВКонтакте" осуществляли и граждане Украины.

Впрочем, пишет газета, добраться до последних российское следствие не может, поскольку украинское с ним не сотрудничает. Между тем представитель "ВКонтакте" сообщил "Коммерсанту", что они сами в ходе мониторинга выявляют и блокируют площадки, на которых подростки обсуждают самоубийства. С начала года их счет пошел на сотни тысяч. Такие сообщества блокируются навсегда и без права обжалования. Что еще почитать: Представитель консервативной партии Великобритании, член подкомитета палаты лордов парламента Великобритании по вопросам внешней политики ЕС Ричард Бэлф рассказал корреспонденту "Известий" о проблемах во взаимоотношениях Москвы и Лондона и о способах их решения, а также о необходимости ослабить антироссийские санкции. "Новая газета" пишет о программе сноса хрущевок в Москве. "Столь масштабного проекта, как снос хрущевок в Москве, в мире еще не было, - пишет издание. - Кто и что выиграет?" О чем договорились президенты России и Турции, рассказывает газета РБК.

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си