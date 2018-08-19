Президент Египта подписал закон об ужесточении контроля интернета

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси подписал закон, ужесточающий контроль над интернетом.
Об этом сообщает BBC.
"По новому законодательству о "киберпреступности" веб-сайты могут быть заблокированы в Египте, если они считаются угрозой национальной безопасности или экономике", - говорится в сообщении.
Любой, кто будет признан виновным посещая такие сайты, может понести наказание в виде штрафа или тюремного срока.
Власти говорят, что необходимы такие новые меры для борьбы с нестабильностью и терроризмом. Но правозащитные организации обвиняют правительство в попытке сокрушить все политические разногласия в стране.
Каирская ассоциация свободы мысли и выражения заявила, что более 500 веб- сайтов уже были заблокированы в Египте до подписания нового закона.
В прошлом месяце парламент принял еще один законопроект, который позволил бы контролировать любые аккаунты в социальных сетях с более чем 5000 подписчиками.