Президент Египта подписал закон об ужесточении контроля интернета

Президент Египта Абдул-Фаттах Ас-Сиси подписал закон, ужесточающий контроль над интернетом.

Об этом сообщает BBC.

"По новому законодательству о "киберпреступности" веб-сайты могут быть заблокированы в Египте, если они считаются угрозой национальной безопасности или экономике", - говорится в сообщении.

Любой, кто будет признан виновным посещая такие сайты, может понести наказание в виде штрафа или тюремного срока.

Власти говорят, что необходимы такие новые меры для борьбы с нестабильностью и терроризмом. Но правозащитные организации обвиняют правительство в попытке сокрушить все политические разногласия в стране.

Каирская ассоциация свободы мысли и выражения заявила, что более 500 веб- сайтов уже были заблокированы в Египте до подписания нового закона.

В прошлом месяце парламент принял еще один законопроект, который позволил бы контролировать любые аккаунты в социальных сетях с более чем 5000 подписчиками.