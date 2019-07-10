Президент подписал указ о распространении мобильного интернета 4G по всей стране

В течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга, передает РБК-Украина.

По его словам, сегодня президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

"Указом президента сегодня утвержден план действий, как уже до конца этого года сделать все необходимое для того, чтобы в селах и маленьких городах и на дорогах стал лучше мобильный интернет", - заявил Гончарук.

По его словам, для урегулирования всех процессов в Украине нужно стремительное развитие новых технологий.

"Конкретный план действий уже согласован с регулятором. То есть, что нужно сделать для того, чтобы до конца года в маленьких населенных пунктах и на дорогах он появился. Это еще не все, что мы можем сделать. Впереди - сложный разговор по 5G, но это первый шаг", - добавил он.

Гончарук подчеркнул, что до 1 июля мобильные операторы были обязаны урегулировать наличие 3 и 4G связи в крупных городах.

"Почти в каждом областном центре эта технология внедрена и работает. Но для того, чтобы распространить связь 3 и 4G на города с населением свыше 10 тысяч человек, нужно еще несколько лет. Что будет с селами и маленькими городами, население которых меньше 10 тысяч, что делать с дорогами - ответа на этот вопрос не существует. Вот что мы сделали. У нас есть два диапазона 900-й и так называемый 800-й диапазон. Это диапазон частот, который сейчас не используется мобильными операторами из-за ряда регуляторных проблем. То есть мы видим как эту проблему решить", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, 17 мая действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко подписал указ о мерах для внедрения системы мобильной связи пятого поколения (5G).

Напомним, потребителям в Украине за январь-апрель 2019 год предоставлено услуг в сфере телекоммуникаций и почтовой связи на 16,988 млрд грн. По данным Госстата, потребителям предоставлено услуг мобильной связи на 8,632 млрд грн.

Мариуполь-Экспресс

http://mariupol-express.com.ua/35134