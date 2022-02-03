Президент Італії на інавгурації висловився на підтримку України

У парламенті Італії 3 лютого пройшла інавгурація президента країни Серджо Маттарелла. У своїй промові глава держави сказав слова на підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook посольства України в Італії.

"Ми не повинні миритися з тим, що, без жодного приводу на кшталт протистояння між різними економічними і політичними системами, знову піднімається вітер війни над континентом, який пережив такі трагедії як перша і Друга світова війна", - наводить посольство цитату з промови Маттарелли на підтримку України.

Італійський президент підкреслив, що необхідно закликати друзів і союзників, щоб демонстрація сили поступилася місцем взаєморозумінню. Він також зазначив, що жоден народ не боявся агресії з боку свого сусіда.

Серджо Маттарелла переобрали на пост президента Італії 29 січня.