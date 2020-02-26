Президент Украины пообещал поддержку телеканалу ATR

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что крымскотатарский телеканал ATR продолжит свое вещание. Об этом он сказал во время выступления на форуме Age of Crimea в день сопротивления российской оккупации Крыма в среду, 26 февраля.

"Я хочу заверить, что канал ATR продолжит свое вещание. Никто не лишит их государственной поддержки. Этот вопрос решится в ближайшее время", - сказал президент.

Также Владимир Зеленский заявил, что жителям оккупированного Крыма нужен объективный источник информации, поэтому важно обеспечить вещание на аннексированный полуостров.

Ранее в феврале стало известно, что телеканал ATR перестал получать финансирование из госбюджета. Утверждалось, что каналу на 2020 год выделили 50 млн гривен, но они заблокированы казначейством на счетах. В связи с этим телеканал запустил марафон #SaveATR - с эфирами без ведущих и гостей.

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