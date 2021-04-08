Прокремлівські ЗМІ поширюють дезінформацію, якою намагаються здобути підтримку нарощування російських військ та військової техніки уздовж кордонів України.

Про це йдеться у звіті East StratCom Task Force - підрозділу Європейської служби зовнішньополітичної діяльності, що бореться з дезінформацією Росії.

У ході наближення російських військ кремлівські медіа вибухнули звинуваченнями в бік України як "безжального агресора", який сам й атакує свою територію. Державу називали "маріонеткою США", заявляли про загрозу для росіян з боку українського націоналізму, а потім казали, що Україна узагалі не є державою.

"Для деяких людей наявність двох протилежних один одному тверджень може бути ознакою когнітивного дисонансу, але для прокремлівських ЗМІ це лише питання трансляції меседжів своїй цільовій аудиторії", - йдеться у звіті.

Цього тижня російські ЗМІ знову брехливо звинуватили Україну у порушенні Мінських угод, повторювали заяложений міф про "закинуту Україну".

Пропагандисти Путіна стверджували, що США "підштовхують Україну до конфронтації з Росією".

Хоч подеколи дезінформація мала нові "послання", однак "вони слідували усталеній схемі, яку спостерігаємо знову й знову".

Прокремлівські ЗМІ передавали вкрай емоційне повідомлення про маленького хлопчика, якого начебто вбила українська армія. Меседжі були використані спікером Держдуми РФ, коли вона вимагала виключити Україну з Ради Європи.

"Такий підхід схожий на сумновідому історію про "розіп'ятого хлопчика", яку медіа Кремля поширювали у 2014 році, щоб розпалити ненависть до українців серед російської аудиторії та виправдати свою збройну агресію проти України", - зауважують експерти.

У фахівців викликають особливу тривогу заяви на російському ТБ про те, що Україна начебто "провокує геноцид росіян на Донбасі". Цю ж тезу Москва використовувала під час своєї агресії й у минулому. І цього разу влада РФ намагається таким чином мобілізувати підтримку своїх дій громадянами, зробивши ставку на суспільний моральний осуд. Стягування військ Росії до кордону України 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак повідомив, що Росія зосередила вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще підтягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці України.