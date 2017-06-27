Прокуратура завершила расследование убийства журналиста Бузины

Прокуратура Киева завершила досудебное расследование уголовного производства об убийстве журналиста Олеся Бузины. Об этом Українським Новинам сообщил сотрудник прокуратуры.

"Только что завершили", - сказал он.

По его словам, во вторник прокуратура ожидает потерпевших по делу.

Адвокат подозреваемых в убийстве Бузины Дениса Полищука и Андрея Медведько Сергей Войченко также подтвердил факт завершения следствия по делу, написав об этом в социальной сети Facebook.

Напомним, украинский журналист и писатель Олесь Бузина был убит пятью выстрелами 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве на улице Дегтяревской. Убийство до сих пор остается не раскрытым.