Промоутер Ломаченка заявив, що в Росії заборонили транслювати поєдинок українця

Російське телебачення не транслюватиме поєдинку українського чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка через заборону влади. Про це у Twitter заявив менеджер бійця і глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум.

"Ганьба Володимиру Путіну за заборону трансляції бою Василя Ломаченка на російському телебаченні. Будемо сподіватися, що Білий дім не заборонить ще й каналу ESPN", - написав він.

Shame on Vladimir Putin 4 banning @VasylLomachenko's upcoming title fight from Russian TV. Let's hope The White House doesn't ban @ESPN too. - Bob Arum (@BobArum) 4 серпня 2017 р.

5 серпня Ломаченко буде захищати свій титул проти колумбійця Мігеля Марріаги.

Українець - дворазовий олімпійський чемпіон, володар чемпіонських поясів за версією WBO в напівлегкій і другій напівлегкій вазі.