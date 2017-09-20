Пропаганда Кремля стала более опасной, чем во времена Холодной войны - WP

Во времена Холодной войны профессиональная журналистика не позволяла СССР свободно транслировать свои выдумки в США.

Когда Джордж Вашингтон произносил свое прощальное обращение в 1796 году, он призывал американский народ "постоянно быть внимательным" к риску иностранного влияния. После вмешательства России в американские выборы в 2016 году оговорки бывшего президента США получило свежий и тревожный резонанс.

Об этом на страницах лояльного к Демократической партии издание Washington post пишет бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр.

Дебаты в Америке вокруг иностранного влияния сосредоточены на том, кто пытался изменить ход избирательного процесса и необходимости демократических стран укрепить киберзащиту электронной почты, важной инфраструктуры и платформ для голосования.

"Но нам также стоит уделить больше внимания другому уязвимому месту: наши враги пытаются подорвать наши демократические процессы, навязывая ложь целым группам нашего населения. И это происходит не только во время выборов", - предостерегла она.

Пауэр напоминает, что во времена Холодной войны попытки СССР вмешаться в американскую демократию не были успешными. В 1982 году председатель КГБ Юрий Андропов сказал офицерам внешней разведки включить операции по дезинформации в перечень своих стандартных задач. Так называемые "активные действия" имели целью дискредитировать врагов и повлиять на общественное мнение. У Кремля была амбициозная цель - не допустить переизбрание Рональда Рейгана президентом США на второй срок.

Советским агентам дали приказ завербовать членов партии и избирательных штабов в США с целью поиска вредоносной информации против Рейгана, которые можно передать прессе. А тем временем, советские пропагандисты продвигали ряд историй против американского президента в западной прессе. Конечно, они не добились успеха и не смогли повлиять на выборы. Рейган победил Уолтера Мондейла, снискав благосклонность в 49 штатах. Британский премьер-министр Маргарет Тэтчер тоже столкнулась с такой советской пропагандой. Но она все равно победила на выборах.

Но ситуация изменились с тех времен. И иностранная пропаганда стала более опасной сегодня. Во времена Холодной войны большинство американцев получали новости и информацию через специальные посреднические платформы. Репортеры и редакторы играли роль профессиональных охранников, которые контролировали, что попадает в СМИ. Иностранные враги, которые искали доступ к американской аудитории, не имели значительных возможностей обойти их. И российская дезинформация очень редко просачивалась в американскую прессу.

Хотя телевидение остается главным источником новостей для большинства американцев, у зрителей есть возможность выбирать телеканал согласно своих политических вкусов. Однако, компания The Pew Research Center установила, что две трети американцев получают, как минимум какую-то часть новостей через социальные сети. После выборов около 84% опрошенных избирателей в США сказали The Pew Research Center, что уверены в своей способности отличить фейк от правды. Но эта уверенность, по мнению Пауэр, может оказаться преувеличенной.

Доля лживых материалов, которые распространяются через Facebook, впечатляет. Используя базу данных из 156 фейковых новостей, связанных с выборами, экономисты из Университета Нью-Йорка и Стэнфордского университета определили, что лживые истории были распространены американскими пользователями социальных сетей 38 миллионов раз за три месяца до выборов президента США в 2016 году.

"Россия успешно использует нашу все большую зависимость от новых медиа, а также отсутствие настоящих профессиональных посредников", - пишет Пауэр, напоминая, что Кремль ретранслирует свою пропаганду через англоязычные RT и Sputnik, а также благодаря армии троллей и ботов в социальных сетях.

Как сообщалось, в ЕС запустили сайт euvsdisinfo.eu для борьбы с дезинформацией со стороны Российской Федерации. В сопроводительной информации сайта сказано о том, что он создан в рамках кампании "направленной на улучшение прогнозирования, рассмотрения и реагирования на прокремлевскую дезинформацию".

Проект осуществлен по программе "ЕС против дезинформации" и доступен сразу на трех языках: русском, немецком и английском.

Также сообщалось, что ЕС увеличивает помощь Украине в борьбе с российской пропагандой. В частности, Еврокомиссия увеличивает финансовою поддержку в этом вопросе