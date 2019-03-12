Пророссийская группа "Сапфир" сфабриковала 12 тыс. фейков, - СБУ

Участники группы рассылали провокационные письма украинским военным

Разоблаченная Службой безопасности Украины (СБУ) группа "Сапфир", которая управлялась спецслужбами РФ, сфабриковала почти 12 тыс. фейковых информационных материалов. Об этом на брифинге относительно разоблачения агентурной сети ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ рассказал руководитель военной контрразведки СБУ Сергей Левченко, передает корреспондент РБК- Украина.

В ходе брифинга продемонстрировали урывки телефонных переговоров участников разоблаченной преступной группы.

"Представителями группы осуществлялось рассылка писем провокационного содержания украинским военным. Разведка РФ ставила четкие задачи по рассылке этих писем. По замыслу, это должно было привести к ухудшению морального состояния военных. Ежедневно розсилалось более 400 таких сообщений. Мы установили аккаунты, с помощью которых распространялись фейковые материалы, которые дискредитируют действующую власть", - рассказал Левченко.

По его словам, группа действовала через специально созданные аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, Facebook, Mail.ru.

"Группой созданы пророссийские аккаунты, всего их было более 70. Свои достижения группа "Сапфир" преподавала в отчетах. Участие группы значительно активизировалась в контексте президентских выборов. Они сфабриковали почти 12 тысяч фейковых информационных материалов. В этой деятельности была задействована военная разведка РФ", - добавил он.

Также Левченко сообщил, что по факту деятельности группы "Сапфир" четырем лицам было объявлено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

У членов группировки "Сапфир" был проведен ряд обысков , в ходе которых изъято частности и символику Российской Федерации. У задержанных изъяли более 20 устройств для связи, инженерные защитные сооружения, более 27 карт украинских и российских операторов.

В настоящее время деятельность группировки локализована. Однако главарь группировки - Александр Сазонов находится на оккупированной территории, поэтому не задержан.

РБК-Украина писало, что СБУ разоблачила группу, управляемую российскими спецслужбами, которая распространяла фейкову информацию в социальных сетях для дискредитации высшего военного руководства Украины.

Ранее в Киеве Служба безопасности Украины разоблачила местного жителя, причастного к распространению антиукраинских материалов.