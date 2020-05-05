Пулітцерівську премію дали журналістам NYT за матеріали про Україну і режим Путіна

Співробітники американської газети The New York Times стали лауреатами Пулітцерівської премії 2020 року за 8 матеріалів про режим президента РФ Володимира Путіна, серед яких є про вбивство українського військового Івана Мамчура на замовлення ФСБ.

Про це повідомляється на сайті самої премії, в категорії "Пулітцерівська премія 2020 за міжнародний репортаж".

"Співробітники The New York Times - за набір захоплюючих історій, які піддаються великому ризику, викриваючи хижаків режиму Володимира Путіна", - йдеться в описі переможця.

Серед восьми матеріалів є також і текст про вбивство у 2016 році українського військового Івана Мамчура на замовлення ФСБ РФ.

Решта репортажів стосуються втручання Кремля в справи інших країн, спроба отруєння бізнесмена у Болгарії, російська активність в Лівії й Центральній- Африканській Республіці та бомбардування лікарень у Сирії російськими літаками.

Як повідомлялося, 37-річного Івана Мамчура, який працював у Рівненському слідчому ізоляторі майором внутрішньої служби, застрелили у вересні 2016 року в коридорі житлового будинку.

6 березня 2020 року Рівненський міський суд засудив агента ФСБ Олега Смородінова до 12 років позбавлення волі. Слідство встановило, що раніше двічі судимий громадянин України Смородінов у січні-лютому 2016 був завербований співробітниками ФСБ в Москві.

У вересні 2016 після того, як колишній АТОвець Мамчур відмовився працювати на російські спецслужби, Смородінов застрелив його з пістолета в під'їзді будинку. За це кілер отримав близько 5 тисяч доларів і 300 тисяч російських рублів.

Крім того, співробітники ФСБ обіцяли влаштувати його на роботу в поліцію окупованого Криму. Смородінов отримав список українських військових, яких він мав ліквідувати. На суді Смородінов визнав свою провину.