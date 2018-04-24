Путин одобрил блокировку сайтов за отказ удалять порочащую информацию

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в закон об «Исполнительном производстве» и статью закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Согласно поправкам, в случае, если должник в течение срока, установленного для удаления информации в интернете, порочащей честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юрлица, не удалил указанную информацию, пристав выносит постановление о взыскании исполнительского сбора и постановление об ограничении доступа к информации в интернете.

Авторы проекта заявляли, что его разработка была «обусловлена необходимостью устранения имеющегося пробела в законодательстве». Предполагается, что законопроект «реально защитит граждан, предпринимателей, юридических лиц и вообще всех пострадавших от распространения в интернете клеветнической, ложной, порочащей и не соответствующей действительности информации». При этом в пояснительной записке статистика подобных случаев не приводилась.