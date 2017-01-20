Пять случаев, когда в мире кино предсказали появление Дональда Трампа (Dagens Nyheter, Швеция)

Избранный президент США Дональд Трамп за свою карьеру появился не менее чем в двух десятках камео, то есть играл роль самого себя в кино и на телевидении. Какие фильмы предсказали его будущее как лидера пока еще свободного мира? Грета Турфьелль (Greta Thurfjell) погружается в историю кино- и телеискусства.

«Назад в будущее-2»

В продолжении фильма «Назад в будущее» 1989 года антагонист главного героя Бифф Таннен (Biff Tannen) отправляется назад во времени, чтобы обеспечить богатство самому себе в молодости.

Все идет как по маслу, и будущее меняется: теперь он — «один из самых богатых и влиятельных людей в США». Он владеет казино, дает деньги Республиканской партии и постепенно захватывает в ней власть. Свой город он превращает в место, где царит беззаконие. Инакомыслящих уничтожают, а жителям города велят звать его «величайшим из живущих героев Америки».

Автор сценария Боб Гейл (Bob Gale) позже подтвердил, что на этот образ его действительно вдохновил Дональд Трамп.

«Банды Нью-Йорка»

Патриот и расист, завернутый в американский флаг. В фильме Мартина Скорсезе (Martin Scorsese) 2002 года Билл «Мясник» Каттинг в исполнении Дэвида Дэй-Льюиса (Daniel Day-Lewis) с подкрученными усами удивительно напоминает Трампа. «Я не вижу американцев, я вижу неудачников», — говорит он, имея в виду ирландцев, вторгающихся, по его мнению, в страну, подобно «ордам чужаков».

«Мясник» Билл жесток и приветствует жестокость других. Самое время вспомнить о том, как избранный президент заявил, что хотел бы так избить ораторов на конвенции Демократической партии, «чтобы у них головы повернулись вокруг оси. Так сильно, чтобы они никогда не пришли в сознание». Также он задавался вопросом, что могло бы случиться с Хиллари Клинтон, не будь она окружена вооруженными телохранителями.

После оглашения итогов президентских выборов в США Мартин Скорсезе сам сравнил своего персонажа со следующим американским президентом.

«Гражданин Кейн»

Режиссерский дебют Орсона Уэллса (Orson Welles) 1941 года изображает Чарльза Фостера Кейна, который «вероятно, стал бы хорошим человеком, не будь он так богат».

Его сходство с Трампом поразительно. Оба построили свои бизнес-империи на родительские деньги, у каждого есть гигантский особняк во Флориде, оба дважды разведены и оба в конце концов решают заняться политикой, объявив себя «гласом народа». И тот и другой угрожают политическим противникам тюрьмой по обвинениям в «коррупции». Магнат из фильма даже произносит классическую реплику Трампа из реалити-шоу «Ученик» — «Вы уволены!».

Надо отметить, что Трамп в интервью в 2002 году назвал «Гражданина Кейна» своим любимым фильмом и даже попытался вжиться в образ главного героя, сказав, что если бы он мог дать совет этому похожему на него самого персонажу, он призвал бы его «поискать другую женщину».

«Симпсоны»: «Барт в будущем»

После выборов стремительно распространился слух, что американский мультсериал «Симпсоны» еще 16 лет назад предсказал результаты выборов на уровне штата. Слухи не соответствовали действительности, хотя и подкреплялись подходящей нарезкой кадров. Однако предсказание «Симпсонов» о провальном президентстве Трампа — это факт.

В вышедшем в 2000 году эпизоде сын в семье Симпсонов, Барт, представляет себе, как может сложиться его жизнь. Лиза становится «первой женщиной-натуралкой на посту президента США», сменив на этой должности Дональда Трампа. Во время своей первой встречи с сотрудниками Белого дома она сообщает, что «в наследство от президента Трампа нам досталась весьма сложная экономическая ситуация».

Как автор сценария этого эпизода Дэн Грини (Dan Greaney) рассказал сайту Hollywood Reporter, такой выбор предыдущего президента должен был стать «предостережением для Америки». «Это казалось логичной конечной точкой, после которой страна опустилась бы на самое дно».

«Телесеть»

Маститый телеведущий Говард Бил узнает, что скоро потеряет работу, и в прямом эфире угрожает покончить с собой. Безумный монолог о том, что жизнь — «дерьмо», бьет все рекорды по зрительским рейтингам, и Билу разрешают остаться и вести свою передачу в лучшее эфирное время. Во время одной из вспышек гнева он говорит слова, ставшие впоследствии своего рода девизом его сторонников: «Я зол как черт, и я больше не собираюсь это терпеть!»

Сатирический фильм 1976 года заставляет вспомнить избранного президента США, наводя на размышления о роли демагогов и значении общественных дебатов. Перед камерой телеведущий выкрикивает одну истину за другой: «Все видят, что все плохо. Улицы заполонили хулиганы, и, похоже, никто не знает, что с ними делать. И конца этому не видно».

В сцене ближе к концу фильма начальник Говарда Била проявляет приверженность еще одной истине в духе Дональда Трампа: «Мир — это бизнес».

Грета Турфьелль