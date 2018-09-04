Радіо Свобода возмущена доступом силовиков к переписке, звонкам и местонахождению главреда "Схем" Седлецкой

Радио Свободная Европа/Радио Свобода возмущена решением украинского суда, который предоставил доступ Генеральной прокуратуре Украины к информации из телефона журналистки и главного редактора программы расследований "Схемы" Натальи Седлецкой в течение 17 месяцев.

Это решение является грубым нарушением международных стандартов и не отвечает обязательствам Украины по защите свободной прессы, отмечает пресс- секретарь Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джоанна Левисон.

Это решение создает неблагоприятную атмосферу для украинских журналистов и должно быть отменено

"Это решение создает неблагоприятную атмосферу для украинских журналистов и должно быть отменено. То, что запрос охватывает длительный период общения по телефону, принадлежащий известной украинской журналистке, которая разоблачает коррупцию, вызывает серьезное беспокойство об истинных намерениях тех, кто ищет информацию", - сказала она.

27 августа Печерский районный суд Киева по требованию Генеральной прокуратуры разрешил ведомству получить от провайдера информацию из телефона руководителя программы журналистских расследований "Схемы".

В постановлении говорится о предоставлении доступа следствию к звонкам и смс-сообщениям журналистки с июля 2016-го по ноябрь 2017 года и к данным о местоположении ее телефона в течение этих 17 месяцев.

Как отмечает Радіо Свобода, за это время редакция "Схем" осуществила и обнародовала ряд расследований об украинских чиновниках, включая деятельность генерального прокурора Украины.

Седлецкая вместе с рядом других журналистов проходит свидетелем по делу о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артемом Сытником.

Адвокат Радіо Свобода Анатолий Попов считает, что это "нарушает как в целом права человека на уважение частной жизни, так и давление на работу журналиста в рамках выполнения его профессиональных обязанностей и незаконный доступ к источникам информации журналиста".

"Этим определением суд предоставил следствию доступ к значительно большему количеству частной информации журналиста, чем это нужно в конкретном расследовании. Встреча, по данным следствия, состоялась в мае 2017 года, тогда как следователи получили доступ к частной информации журналистки течение целых 17 месяцев, хотя такие широкие данные не имеют значения для расследования этого уголовного производства. Это существенное нарушение. И мы будем осуществлять соответствующие действия".

Так, в частности, адвокаты готовят жалобу руководству прокуратуры о "превышение следователем границ допустимого вмешательства в право лица на частную жизнь и защиту источников информации журналиста, а также будут жаловаться в Высший совет правосудия на судью Печерского суда города Киева Вячеслава Пидпалого за допущенные нарушения при рассмотрении дела и вынесении необоснованного решения".

В декабря 2017 года Наталью Седлецкую вызвали на многочасовой допрос в Генеральную прокуратуру по делу против руководителя НАБУ. На допросе журналистка сослалась на прямую норму Уголовно-процессуального кодекса, согласно которой журналистов не могут допрашивать как свидетелей о сведениях, которые содержат конфиденциальную информацию профессионального характера, предоставленную при условии неразглашения авторства или источника информации.

По данным следствия, разговор Артема Сытника с рядом украинских журналистов не под запись состоялась в Киеве в мае 2017 года. Руководитель НАБУ отвергает обвинения, что во время неформального общения нарушил законодательство.

Наталья Седлецкая - обладатель многочисленных журналистских наград как украинских, так и международных. Лауреат награды "Свет справедливости" в 2017 году. Стипендиат премии имени Вацлава Гавела на 2013-2014 академический год (совместная программа Радіо Свобода и МИД Чехии). Победитель ряда конкурсов журналистских расследований. Член международной сети журналистов-расследователей Orginized Crime and Corruption Reporting project (OCCRP). Лауреат премии "За продвижение в журналистике" имени Александра Кривенко.

"Схемы: коррупция в деталях" - еженедельная телевизионная программа журналистских расследований и аналитики о коррупции, которая выходит в эфир с июля 2014 года. Совместный проект Радіо Свобода и телеканала "UA: Первый".

В каждом выпуске "Схем" в фамилиях и деталях говорится о злоупотреблениях чиновниками предоставленной им властью, состоянии госслужащих и конфликте персональных интересов с государственными, о кумовстве, распиле, аферах и коррупционных схемах.