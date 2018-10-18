Рада отказалась отменить постановление о санкциях в отношении "112 Украина" и NewsOne

Верховная Рада отказалась отменить постановление, в котором просит СНБО применить санкции к телеканалам "112 Украина" и NewsOne

Об этом передает Еспресо.TV.

Проект постановления поддержали 57 народных депутатов.

Проект постановления об отмене решения Рады от 4 октября "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер" был внесен нардепами от фракции "Оппозиционный блок" Александром Вилкулом и Нестором Шуфричем.

"Постановление отклонено и я безотлагательно подпишу постановление наше, которое было принято", - сказал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Ранее петиция о прекращении вещания телеканалов "112 Украина" и NewsOne на сайте Верховной Рады собрала достаточно голосов для того, чтобы ее рассмотрели нардепы.

4 октября парламент поддержал постановление об обращении к СНБО "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Согласно документу, СНБО предлагают ввести санкции против ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ТВ "Выбор", ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "Новости 24 часа". Все компании связаны с каналами 112 Украина" и NewsOne.