Рада в первом чтении приняла закон о 75% украинского языка на ТВ

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект No5313 про обязательную долю государственного языка в аудиовизуальных СМИ

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

В поддержку законопроекта проголосовали 244 депутата.

Законом предусматривается, что доля передач или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75 % в течение суток в каждом из промежутков времени с 7:00 до 18:00 и с 18:00 до 22:00.

Для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категорий вещание планируется установить обязательную долю на уровне 50 %.

Также уточнены правила исчисления доли передач и фильмов, выполненных на государственном языке. В частности, предусмотрено, что фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке, должны быть субтитрованы на государственном языке

Кроме того, установлено, что передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучки при репортажах с места событий, в комментариях приглашенных лиц и тому подобное.

В то же время в Раде предлагают в дальнейшем засчитывать в выполнение языковых квот лишь фактическую долю использования украинского языка. Об этом заявила народный депутат от "Самопомощи" Ирина Подоляк.

"Сейчас используется такая модель: ведущий говорит на украинском, гости, музыка - любой. При этом вся передача считается выполненной на государственном языке. Предлагаем учитывать только фактическое использование государственного языка", - сказала Подоляк.