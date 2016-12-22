Радио "Шансон" оштрафовали почти на 300 тыс. грн за песню о морфлоте России

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал радиостанцию "Шансон" за песню о морском флоте России. Об этом на своей странице в Facebook сообщил член Нацсовета Сергей Костинский.

"Радиостанция "Шансон" получила от Национального совета санкцию штраф (25% от лицензионного сбора = 294 тыс. грн) за трансляцию песни Дениса Майданова "Тихий океан", - сообщил он.

Он пояснил, что в трансляции этой песни наблюдается популяризация и пропаганда ВМФ государства-агрессора.

Костинский напомнил, что на одном из последних заседаний Нацсовет принял к сведению трансляцию радиостанцией "Шансон" песни о "русском спецназе" Арины Крамер.

Напомним, вышеупомянутая песня прозвучала в эфире радиостанции вечером 2 ноября. В ней есть такие строки: "Недели похода - такая работа есть Родине верно служить. Наш пеленг не пуст - боевое дежурство, а море штормит и штормит. Награды и ранги не то на гражданке, там здешних не встретишь красот. Стена рук и спин настоящих мужчин - Российский военный морфлот!".