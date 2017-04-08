Радиостанция "Просто Радио" не будет месяц транслировать песни группы "Океан Ельзи"

Столичная радиостанция Просто Радио решила отказать в ротации треков многими любимой украинской группы Океан Ельзы.

Как стало известно ukranews.com, киевская радиостанция Просто Радио приняли решение провести акцию, согласно которой в эфире не будут транслироваться синглы популярного коллектива Океан Ельзы.

Такое заявление можно периодически услышать на Просто Радио. Оно предупреждает слушателей о том, что на данной радиоволне они вряд ли услышат хиты группы Океан Ельзи.

Многие украинские радиостанции все чаще задумываются, а есть ли жизнь без Океана Ельзы? - обращаются радиоведущие к слушателям. – Мы предпочитаем не задумываться, а действовать!“.

Отмечается, что акция будет длиться всего один месяц – с 1 по 30 число. А пока в эфире Просто Радио продолжают звучать песни других украинских групп и певцов.

Напомним, Святослав Вакарчук выразил соболезнования семьям погибших в терракте, который произошел 3 апреля в Санкт-Петербурге (Россия).

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