Ракета-носій Falcon 9 стартує на орбіту з черговою партією з 60 мінісупутників для системи Starlink

Ракета-носій Falcon 9 стартує на орбіту з черговою партією з 60 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Про це інформує SpaceX.

Запуск планується здійснити зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді, що в штат Флорида в 13:01 по Києву.

Це буде вже 22 виведення на орбіту групи інтернет-супутників. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1 263 космічних апаратів.

Зараз компанія є найбільшим супутниковим оператором в світі.

Компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету.