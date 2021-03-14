Ракета-носій Falcon 9 стартує на орбіту з черговою партією з 60 мінісупутників для системи Starlink

Ракета-носій Falcon 9 стартує на орбіту з черговою партією з 60 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Про це інформує SpaceX.
Запуск планується здійснити зі стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді, що в штат Флорида в 13:01 по Києву.
Це буде вже 22 виведення на орбіту групи інтернет-супутників. Орбітальне угруповання SpaceX вже складається з 1 263 космічних апаратів.
Зараз компанія є найбільшим супутниковим оператором в світі.
Компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тисяч космічних апаратів для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету.