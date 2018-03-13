Рахманин: "Зеркалу недели" предлагали $2 млн за то, чтобы не вышла статья.

Изданию "Зеркало недели" предлагали выплатить $7 млн за то, чтобы редакция "не хвалила и не критиковала" власть беглого экс-президента Виктора Януковича. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН"Алесе Бацман заявил журналист Сергей Рахманин. При этом, по его словам, самая крупная сумма, которую предлагали лично ему, - $25 тыс.

Изданию "Зеркало недели" предлагали $2 млн за то, чтобы не вышла одна из статей в 2013 году. Об этом в авторской программе главного редактора издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал журналист Сергей Рахманин.

Отвечая на вопрос, предлагали ли ему деньги за публикацию в "Зеркале недели", Рахманин ответил: "Множество раз. Невероятное количество раз".

"Как-то нам предлагали $2 млн за то, чтобы публикация не выходила. Уже готовая", - уточнил журналист.

При этом он отказался сказать, кто именно предлагал такие деньги.

"Не могу. Это будет означать судебный иск, а выиграть, мы, ясное дело, не сможем. Мы тогда посмеялись, на уровне анекдота. Сказали: готовы рассматривать. Решили сыграть в игру. Мол, ок, но цена вопроса? Кажется, мы назвали $5 млн. Чтобы посмеяться. А нам ответили: пять - многовато, а два - вполне нормально", - заявил Рахманин.

По его словам, это был 2013 год. "Публикация все равно вышла. Денег мы не брали", - продолжил журналист

Рахманин также рассказал, что власть беглого экс-президента Украины Виктора Януковича "через одного из своих представителей предлагала нам не упоминать эту власть во время избирательной кампании".

"Вообще не упоминать. Не хвалить, не критиковать. Просто избегать упоминаний...Могу ошибаться, по-моему, речь шла о $7 млн", - заявил журналист.

Он уточнил, что речь шла о разовой сумме.

"Разово на всю кампанию. Самая крупная сумма, которую предлагали мне, - $25 тыс. За две публикации, в которых я должен был рассказать, что один человек - самый гениальный и спасет Украину. Тоже посмеялся... Посмеялся - на том и закончилось. Последние лет 10 мне денег за статьи не предлагают, знают, что бессмысленно", - рассказал Рахманин.

Янукович был президентом Украины с 25 февраля 2010 года. Он бежал из Киева в феврале 2014 года в разгар массовых многотысячных протестов в стране.

22 февраля 2014 года Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. Сейчас экс-президент с семьей проживает в России.